Dummy Van Samsung Galaxy S25 Ultra Toont Ontwerp Met Meer Rondingen

De Samsung Galaxy S24 Ultra heeft een zeer strakke behuizing, zonder afgeronde hoeken. Niks mis mee natuurlijk, maar bij lang gebruik kunnen scherpe randen wat ongemakkelijk aanvoelen in de hand. Als we de geruchten mogen geloven krijgt de Galaxy S25 Ultra daarom een behuizing met meer rondingen.

Er gaan al langer geruchten rond over de Galaxy S25 Ultra, waarbij onder andere wordt gesproken over een nieuw ontwerp van de behuizing. Deze behuizing zou rondere hoeken krijgen, waardoor de Galaxy S25 Ultra wat comfortabeler in de hand ligt. Foto’s van een dummy-apparaat laten nu zien hoe dit nieuwe ontwerp er uit komt te ziet.

Volgens de bron xleaks7 meet de Samsung Galaxy S25 Ultra 162,82 bij 77,65 bij 8.25 millimeter. Dit is iets langer dan de Galaxy S24 Ultra, maar ook wat slanker en dunner. Tech-lekker IceUniverse heeft daarnaast beelden gedeeld van een hoesje, waarop ook duidelijk afgeronde hoeken zichtbaar zijn. De officiële introductie van de Samsung Galaxy S25-serie zal pas begin 2025 plaatsvinden, dus ondanks de vele aanwijzingen gaat het enkel nog om geruchten.

S25 Ultra case pic.twitter.com/y6jiIDgcpb — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) September 30, 2024

via [AW]