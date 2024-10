OnePlus Deelt Video Van OnePlus 13: Introductie Op 31 Oktober

OnePlus heeft een video gedeeld waarin het design van de OnePlus 13 te zien is. Ook heeft de OnePlus bekendgemaakt dat de officiële introductie op 31 oktober zal plaatsvinden.

Details over de OnePlus 13 zijn eerder al opgedoken in het geruchtencircuit, maar nu heeft OnePlus zelf een officiële video gedeeld. OnePlus zal de smartphone op 31 oktober introduceren, maar het gaat om een Chinese introductie. In Europa moeten we waarschijnlijk nog twee maanden langer wachten voordat de OnePlus 13 op de markt verschijnt.

De OnePlus 13 krijgt platte zijkanten en een grote ronde camera-module. Voor de camera’s heeft OnePlus opnieuw samengewerkt met Hasselblad. De OnePlus 13 verschijnt op de markt in drie verschillende kleuren. Het gaat om de kleuren White Dew Morning Dawn (zwart), Blue Moment (blauw) en Obsidian Secret Realm (wit). Tech-lekker Evan Blass heeft een aantal renders gedeeld waarop de OnePlus 13 in deze kleuren te zien is.

Volgens de geruchten beschikt de OnePlus 13 onder andere over een Snapdragon 8 Gen 4-processor, een waterdichte behuizing (IP68-rating), drie 50MP lenzen en een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 100W bekabeld laden en 50W draadloos laden.

via [AW]