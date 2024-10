“Oppo Find X8 Pro Krijgt Kleinere Accu Met Hogere Capaciteit”

De Oppo Find X8 Pro krijgt een batterij die gebruikmaakt van een nieuwe technologie. Deze technologie maakt een compactere batterij met meer capaciteit mogelijk. De capaciteit bedraagt maar liefst 5910 mAh.

De officiële introductie van de Oppo Find X8 Pro zal morgen 24 oktober plaatsvinden, maar we hebben nu alvast de eerste details over de accu ontvangen. De smartphone krijgt een zogeheten Glacial-accu, die 13 procent dunner is dan de accu in de Find X7 Pro. Ondanks dat heeft de accu wel 18 procent meer capaciteit. Namelijk 5910 mAh, in plaats van 5000 mAh.

Details over de afmetingen van de Oppo Find X8 Pro hebben we niet, maar we gaan er van uit dat de smartphone dunner is dan zijn voorganger en langer meegaat op één acculading. De geruchten spreken verder over een grote ronde camera-module met daarin vier lenzen, een MediaTek Dimensity 9400-processor, een fysieke alert slider waarmee je eenvoudig kunt schakelen tussen geluidsprofielen en een drukgevoelige camera-knop.

Na de officiële introductie zullen we alle details van de Oppo Find X8 Pro en de reguliere Find X8 met jullie delen.

