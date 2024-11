“Introductie Samsung Galaxy S25 Op 23 Januari”

Samsung zal de Galaxy S25-serie begin 2025 introduceren, maar de fabrikant heeft nog geen exacte introductiedatum bekendgemaakt. Volgens de laatste geruchten zal Samsung de vlaggenschip-smartphone echter op 22 of 23 januari introduceren.

Volgens de Zuid-Koreaanse bron The Financial News zal Samsung de Galaxy S25, S25+ en S25 Ultra op 23 januari introduceren. Tech-lekker Max Jambor schrijft echter dat de introductie op 22 januari zal plaatsvinden. Het kleine verschil tussen beide bronnen kan te maken hebben met het tijdsverschil tussen Korea en bijvoorbeeld Europa en Amerika.

De geruchten over de introductiedatum spreken elkaar echter wel tegen. Zo schreven wij eerder deze week dat de introductie mogelijk al op 5 januari of misschien 19 januari zal plaatsvinden. Hierdoor raden we aan om de geruchten nog even met een korreltje zout te nemen. Samsung introduceerde de Galaxy S24-serie op 17 januari van dit jaar.

via [tweakers]