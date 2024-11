Renders Tonen Samsung Galaxy A26 Van Alle Kanten

Tech-lekker OnLeaks heeft renders van de Samsung Galaxy A26 gedeeld. Uit deze renders kunnen we opmaken dat de mid-range smartphone een iets gewijzigd ontwerp krijgt. Zowel de afmetingen als de camera-module zijn anders.

De onderstaande renders zijn gedeeld door OnLeaks in samenwerking met Android Headlines. Volgens de beelden is de Galaxy A26 164mm lang, 77,5mm breed en 7,7mm dik. De smartphone is dus iets langer en breder dan zijn voorganger, maar wel dunner.

Het scherm is volgens de geruchten iets groter, namelijk 6,64-inch in plaats van 6,5-inch. Dit scherm heeft een druppelnotch voor de selfie-camera. Intern vinden we een Exynos 1280-processor met 6GB werkgeheugen en de smartphone draait uit de doos op Android 15. De Galaxy A25 beschikt over drie losse lenzen aan de achterzijde, maar bij de Galaxy A26 zitten de drie lenzen verwerkt in een camera-module. De power-knop en volume-knoppen zitten aan de rechterzijde.

Een introductiedatum en adviesprijs hebben we nog niet, maar de Galaxy A25 verscheen in december 2023 op de markt voor 299 euro.

