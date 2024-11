“Introductie Samsung Galaxy S25 Al Op 5 Januari”

Samsung lijkt zijn volgende vlaggenschip-smartphone al sneller te introduceren dan oorspronkelijk gedacht. De introductie van de Galaxy S25-serie zal volgens de laatste berichten mogelijk al op 5 januari plaatsvinden.

Dat de introductie van de Samsung Galaxy S25 begin 2025 zal plaatsvinden wisten we al, maar wanneer precies was nog onduidelijk. De exacte introductiedatum van de S-serie verschilt namelijk ieder jaar. Er zijn nu echter aanwijzingen gevonden voor een zeer vroege lancering. Lekker IMEI Pham ontdekte namelijk dat deelnemers van een onderzoek “vanaf 5 januari ” 10 procent korting krijgen op de Galaxy S25. Dit doet vermoeden dat de smartphone vanaf 5 januari te bestellen is en dus ook op die dag geïntroduceerd zal worden.

Het is echter ook mogelijk dat consumenten al voor de introductie een pre-order kunnen plaatsen en dat de introductie dus toch wat later zal plaatsvinden. Zo lanceerde Samsung een reserveringsprogramma voor de Galaxy S24, waarbij het mogelijk was om al twee weken voor de lancering van de Galaxy S24 een reservering te plaatsen. Als Samsung dit opnieuw van plan is dan zou dit kunnen betekenen dat de officiële introductie van de Galaxy S25-serie halverwege januari zal plaatsvinden.

Specificaties Galaxy S24

Geruchten over de Galaxy S24-smartphones gaan inmiddels al geruime tijd rond. Volgens deze geruchten krijgt de Galaxy S25 Ultra een Snapdragon 8 Elite-processor, terwijl de reguliere Galaxy S25 en S25+ een Exynos-chip krijgen. De Galaxy S25 beschikt over een 6,2-inch scherm, de S25+ over een 6,7-inch scherm en de S25 Ultra over een 6,8-inch scherm. Achterop de Galaxy S25 Ultra vinden we een vierdubbele rear-camera met een 200MP hoofdlens, een vernieuwde 50MP groothoeklens, een 10MP telelens met 3x optische zoom en een 50MP telelens met 5x optische zoom. Onlangs gedeelde renders laten de smartphone in vier verschillende kleuren zien.

via [androidplanet]