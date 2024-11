Samsung Galaxy S21 FE en Xcover 5 Ontvangen November-update

De november-update rolt geleidelijk uit naar de smartphones van Samsung. Zo staat de update nu klaar voor de Galaxy S21 FE en de Galaxy Xcover 5. De update zorgt ervoor dat de beveiliging van de smartphones weer helemaal up-to-date is.

Voor zowel de Galaxy S21 FE als de Xcover 5 staat een nieuwe update klaar om te downloaden. De update met versienummer G990BXXSBGXJ3 (S21 FE) of G525FXXSEEXJ3 (Xcover 5) brengt geen nieuwe functies met zich mee, maar installeert wel de beveiligingspatch van november 2024. Deze patch bestaat uit 38 verbeteringen voor de beveiliging van het Android-besturingssysteem en 13 voor Samsung’s eigen One UI-schil.

Na de update ben jij weer wat beter beschermd tegen kwaadwillenden en malafide applicaties. De update rolt in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Heb jij nog geen notificatie ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “Softwareupdate” -> “Downloaden en installeren“.

via [galaxyclub]