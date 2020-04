Samsung Galaxy A41 Aangekondigd Voor België

Samsung heeft de Galaxy A41 aangekondigd voor België en Duitsland. De mid-range smartphone krijgt een adviesprijs mee van 299 euro. Het is nog onduidelijk vanaf wanneer de Galaxy A41 in Nederland verkrijgbaar is.

De nieuwste smartphone in de Galaxy A-serie is een mid-range toestel met een 6,1-inch AMOLED-scherm. Het scherm heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en beschikt over een in-display vingerafdrukscanner. Intern vinden we een MediaTek Helio P65-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 3500 mAh accu en een 25MP selfie-camera. De driedubbele camera aan de achterkant bestaat uit een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 5MP dieptelens.

De Samsung Galaxy A41 draait op Android 10 en is vanaf 22 mei in België verkrijgbaar in de kleuren Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Red en Prism Crush Blue. Het is nog onduidelijk of de smartphone op dezelfde dag ook in Nederland verkrijgbaar is of dat wij nog wat langer moeten wachten.

via [AW]