Google Pixel 5a Krijgt Onverwachts Een November-update

De software ondersteuningsperiode voor de Google Pixel 5a is inmiddels verlopen, waardoor gebruikers geen updates meer ontvangen. Daarom is het opmerkelijk dat Google nu toch nog een nieuwe update uitrolt. De november-update lijkt voornamelijk kleine bugs te fixen.

De Google Pixel 5a verscheen in augustus 2021 op de markt en Google beloofde de smartphone slechts drie jaar van updates te voorzien. Deze periode kwam in augustus van dit jaar ten einde, waardoor het er op leek dat de smartphone zijn laatste update heeft ontvangen. Nu blijkt dit echter niet het geval te zijn, want geheel onverwachts rolt Google nu een november-update uit.

Er is wat onduidelijkheid over wat de update met versienummer AP2A.240805.005.S4 met zich meebrengt. De beveiligingspatch blijft namelijk hangen op die van augustus 2024, maar wel krijgt de patch een novemberdatum. Ook ontbreekt een changelog. Android Police heeft de update wat verder onderzocht en schrijft dat de update onder andere moet zorgen voor een stabielere Bluetooth-verbinding en een bug oplost die een crash veroorzaakte tijdens het aanpassen van de adaptieve/helderheids- en scherm time-out instellingen.

via [AW]