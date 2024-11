“Samsung Galaxy A56 Kan Stuk Sneller Opladen”

Volgens de laatste geruchten brengt Samsung volgend jaar een zeer welkome feature naar de Galaxy A-serie. De Samsung Galaxy A56 krijgt namelijk ondersteuning voor 45W snelladen. Het is voor het eerst dat een smartphone in de Galaxy A-serie met deze snelheid kan opladen.

Smartphones laden steeds sneller op, maar een aantal fabrikanten lopen op dit gebied nog wel wat achter op de rest. Zo kiest Samsung voor zijn Galaxy A-serie al jaren voor een oplaadsnelheid van 25W. In verhouding met smartphones van andere merken is dit niet erg snel. Volgens de doorgaans goedgeïnformeerde bron Sammobile komt daar volgend jaar echter verandering in. De website schrijft namelijk dat de aankomende Galaxy A56 ondersteuning krijgt voor 45W snelladen.

De Galaxy A56 is straks de eerste smartphone in de Galaxy A-serie die met 45W kan snelladen. Zelfs de duurdere Galaxy S24 komt niet verder dan 25W. Alleen de Ultra-uitvoering van de Galaxy S24 kan met 45W snelladen.

Naast de ondersteuning voor 45W snelladen krijgt de Samsung Galaxy A56 volgens de geruchten een Exynos 1580-processor en een betere (12MP) selfie-camera. De smartphone kan rekenen op maar liefst zes jaar lang Android- en beveiligingsupdates.

Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy A56 zal introduceren, maar hoogstwaarschijnlijk zal de introductie plaatsvinden in maart 2025.

via [androidplanet]