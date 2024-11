Asus ROG Phone 9 (Pro) Officieel Aangekondigd

Asus heeft zojuist zijn nieuwste gaming-smartphone aangekondigd. De ROG Phone 9 en ROG Phone 9 Pro beschikken over de krachtige Snapdragon 8 Elite-processor, een grote accu, LED-verlichting aan de achterzijde, speciale koeling en touchsensoren om mee te gamen.

De Asus ROG Phone 9 en de ROG Phone 9 Pro krijgen een adviesprijs mee van 1099 euro en 1299 euro. Beide smartphones beschikken over de nieuwe Snapdragon 8 Elite-chipset van Qualcomm. Dit is de krachtigste chipset die op dit moment beschikbaar is voor smartphones. Asus combineert deze processor met maximaal 24GB werkgeheugen en maximaal 1TB opslagruimte.

Een speciaal koelingssysteem moet de smartphone koel houden tijdens de lange gaming-sessies en de grote 5800 mAh accu zorgt ervoor dat de smartphone niet constant aan de lader hoeft. De accu heeft ondersteuning voor 65W bekabeld laden en 15W draadloos laden. Het AMOLED-scherm is 6,78-inch groot en heeft een maximale verversingssnelheid van maar liefst 185Hz en een piekhelderheid van 2500 nits.

Achterop vinden we een 50MP hoofdlens met gimbalstabilisatie en een 13MP groothoeklens. De reguliere ROG Phone 9 heeft als derde lens een 5MP macrolens, terwijl de ROG Phone 9 Pro beschikt over een 32MP telelens met 3x optische zoom.

De ROG Phone 9 Pro heeft aan de achterzijde ook nog een ‘AniMe Vision’-functie. Dit is een soort display bestaande uit 648 ledjes die oplichten als je bijvoorbeeld een notificatie ontvangt of muziek afspeelt. Ook kun je hier simpele spelletjes zoals Brick Smasher en Snake op afspelen. Deze spelletjes kun je bedienen via de aanraakgevoelige ‘Air Trigger’-knoppen aan de zijkant van de behuizing. Je kunt de ‘AniMe Vision’-functie overigens ook volledig uitschakelen als je hier geen behoefte aan hebt.

De ROG Phone 9 (Pro) draait uit de doos op Android 15. De smartphones ontvangen een update naar Android 16 en Android 17 en Asus rolt vijf jaar lang beveiligingsupdates uit. De reguliere ROG Phone 9 is verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit, terwijl de Pro-uitvoering alleen in het zwart op de markt verschijnt.

via [androidplanet]