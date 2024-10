Motorola Moto G82 Ontvangt Oktober-update

Motorola heeft een nieuwe update klaarstaan voor de Moto G82. Het gaat om een beveiligingsupdate die de beveiligingspatch bijwerkt naar die van oktober 2024.

Heb jij een Moto G82, dan is het verstandig om even te kijken of er een nieuwe update beschikbaar is. Motorola heeft namelijk de beveiligingspatch van oktober uitgerold. Hierdoor is de beveiliging van de smartphone weer helemaal up-to-date en ben jij weer wat beter beschermd tegen kwaadwillenden en malafide applicaties. De update brengt geen nieuwe functies met zich mee.

De eerste gebruikers melden dat ze de update al gedownload hebben. Heb jij de update nog niet ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Moto G82.