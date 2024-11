Renders Van Voordelige Motorola Moto G05 en G15 Tonen Hetzelfde Ontwerp

Op het internet zijn renders opgedoken van de Motorola Moto G05 en de Moto G15. Het valt op dat beide smartphones precies hetzelfde design krijgen. De specificaties verschillen uiteraard wel van elkaar. Ook de kleurenopties verschillen.

Smartphones lijken tegenwoordig veel op elkaar, maar Motorola kiest voor zijn volgende budget-smartphones wel voor een heel opmerkelijk design. De aankomende Moto G05 en Moto G15 krijgen namelijk precies hetzelfde onderwerp, aldus de bron Ytechb. Het enige verschil tussen beide smartphones is de kleur van de behuizing. Zo verschijnt de Moto G05 op de markt in de kleuren oranje, grijs en groen, terwijl de Moto G15 alleen te koop zal zijn in de kleuren grijs en groen.

Beide smartphones hebben redelijk dunne schermranden, met aan de onderzijde een iets dikkere kin. Achterop vinden we in de hoek een vierkante camera-module met daarin drie lenzen en een flitser. Door voor beide smartphones hetzelfde ontwerp te gebruiken kan Motorola waarschijnlijk kosten besparen en de prijs van de Moto G05 en G15 laag houden. Een adviesprijs hebben we nog niet, maar de Moto G04 verscheen op de markt voor 120 euro en de Moto G14 voor 150 euro. Een introductiedatum ontbreekt nog.

via [androidplanet]