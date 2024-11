“Prototype Van Samsung Galaxy S25 Ultra Gelekt”

Op het internet zijn verschillende foto’s opgedoken waarop een prototype van de Samsung Galaxy S25 Ultra te zien zou zijn. Volgens de bron krijgt de smartphone een flinke prijsverhoging ten opzichte van zijn voorganger.

Hoogstwaarschijnlijk zal Samsung de Galaxy S25-serie in januari introduceren. Nu de introductie steeds dichterbij is duiken er ook steeds vaker details op over de nieuwe vlaggenschip-smartphones. De laatste berichten spreken onder andere over de aanwezigheid van een krachtige Snapdragon 8 Elite-processor en een betere camera. Deze camera bestaat uit een 200MP hoofdlens, een verbeterde 50MP groothoeklens, een 10MP telelens met 3x optische zoom en een 50MP telelens met 5x optische zoom. Ook is de behuizing dunner en is de smartphone 14 gram lichter.

Wel zal dit helaas resulteren in een hoger prijskaartje. Een bron spreekt over een prijsstijging van maar liefst 110 dollar. Op de foto’s en eerder gelekte beelden zien we dat de Galaxy S25 Ultra wat meer rondingen krijgt. Hierdoor moet de smartphone wat prettiger in de hand liggen. De behuizing en het scherm van de huidige Galaxy S24 Ultra heeft hoeken zonder rondingen.

via [droidapp]