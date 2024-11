“OnePlus Lanceert In 2025 Klaptelefoon Met Vouwbaar Scherm”

OnePlus is volgens de laatste geruchten van plan om volgend jaar een nieuwe vouwbare smartphone op de markt te brengen, die moet gaan concurreren met de Samsung Galaxy Z Flip-serie en de Motorola Razr-serie. OnePlus heeft nog niet gereageerd op deze geruchten.

De vouwbare OnePlus Open, die concurreert met de Samsung Galaxy Z Fold-serie, is populair dankzij zijn krachtige specificaties en mooie uitstraling. Het zou dan ook niet gek zijn als de Chinese fabrikant werkt aan een tweede vouwbare smartphone, maar dan met een clamshell design. Net zoals de Samsung Galaxy Z Flip of de Motorola Razr.

De “Flip-versie” van de OnePlus Open zal volgens de geruchten in het tweede kwartaal van 2025 op de markt verschijnen. De klaptelefoon zou de naam Ace meekrijgen en verschijnt in eerste instantie waarschijnlijk alleen in China op de markt. Bij succes verwachten we op een later tijdstip ook een internationale lancering, maar dan onder een andere naam.

Details over de “OnePlus Ace” ontbreken nog en OnePlus heeft niet gereageerd op de geruchten. Hierdoor kunnen we op dit moment nog niks delen over de specificaties of adviesprijs van de smartphone.

via [AW]