“Renders Samsung Galaxy S25 Ultra Tonen Nieuw Ontwerp En Kleuren”

Op het internet zijn een aantal renders opgedoken die zowel het ontwerp als de verschillende kleuren van de Samsung Galaxy S25 Ultra tonen. De beelden zijn gemaakt door ontwerper Technizo Concept en zijn gebaseerd op de geruchten over de vlaggenschip-smartphone.

Samsung zal de Galaxy S25-serie begin 2025 introduceren en geruchten over de serie duiken steeds vaker op. Dit keer krijgen we concept-beelden te zien van de Galaxy S25 Ultra, de krachtigste smartphone in de serie. Technizo Concept bracht de geruchten over het ontwerp en de vermoedelijke kleuren samen in zijn concept. We zien de smartphone in de vier kleuren titanium zwart, titanium blauw, titanium grijs en titanium zilver.

Het grootste verschil ten opzichte van zijn voorganger zijn de vlakke zijkanten. Achterop vinden we opnieuw vijf losse lenzen en het scherm zou opnieuw 6,8-inch groot zijn. Ook de S Pen is weer van de partij. Hou er wel rekening mee dat het gaat om een concept en dat de afwerkingen van de Galaxy S25 Ultra er in werkelijkheid waarschijnlijk iets anders uitzien. Zo zagen we op eerdere beelden matzwarte zijkanten terwijl de beelden van Technizo Concept glimmende zijkanten tonen. Neem de beelden daarom met een korreltje zout.

De officiële introductie van de Samsung Galaxy S25-serie zal in het voorjaar van 2025 plaatsvinden. Naar verwachting beschikt de Galaxy S25 Ultra over de nieuwe Snapdragon 8 Elite-processor en over een vernieuwde 50MP groothoeklens. Naast deze groothoeklens vinden we opnieuw een 200MP hoofdlens, een 10MP telelens met 3x optische zoom en een 50MP telelens met 5x optische zoom.

