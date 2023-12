Foto’s En Specificaties Van Nothing Phone 2a Gelekt

Nothing komt binnenkort met een voordeligere smartphone, die waarschijnlijk de naam Nothing Phone 2a meekrijgt. De Nothing Phone 2a is nu te zien op foto’s, waarbij we ook meer te weten zijn gekomen over de specificaties van de smartphone.

Naar verwachting zal de officiële introductie van de Nothing Phone 2a eind februari plaatsvinden tijdens het Mobile World Congress in Barcelona. De bron Yogesh Brar verwacht dat de smartphone een adviesprijs meekrijgt van ongeveer 400 dollar. Hij deelde ook een aantal foto’s van de Nothing Phone 2a. De smartphone is echter niet heel duidelijk te zien, omdat de smartphone in een donkere zwarte hoes zit om het design geheim te houden.

Wel is duidelijk dat de Nothing Phone 2a net als de duurdere Nothing Phone 2 aan de achterzijde beschikt over een Glyph Interface. Deze Glyph Interface heeft bij de Nothing Phone 2a een andere vormgeving met wat minder LED-lampjes. Hoe dit er precies uitziet weten we nog niet, maar de foto maakt wel duidelijk dat Nothing heeft gekozen voor een andere indeling voor de cameramodule.

Qua specificaties krijgt de Nothing Phone 2a onder andere een 120Hz OLED-scherm, een MediaTek Dimensity 7200-processor, 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De dubbele camera aan de achterzijde bestaat uit twee 50MP lenzen en voorop vinden we nog een 16MP selfie-camera.

