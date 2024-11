“Video Toont “Prototype?” Samsung Galaxy S25 Ultra”

Samsung zal eind januari de Galaxy S25-serie introduceren en in het geruchtencircuit zijn al een hoop details opgedoken, waaronder specificaties en renders. Er is nu ook een echte video van de Galaxy S25 Ultra gelekt. De video toont een nieuw ontwerp met meer rondingen.

De onderstaande video is gedeeld door een anonieme Reddit-gebruiker. De website Android Authority heeft via dezelfde bron ook nog een aantal foto’s gepubliceerd. Volgens deze foto’s en video krijgt de Galaxy S25 Ultra een nieuw ontwerp met platte zijkanten en een scherm met kleine rondingen in de hoeken. De huidige Ultra-modellen beschikken allemaal over een rechthoekig scherm zonder afgeronde hoeken.

Door het nieuwe ontwerp lijkt de Galaxy S25 Ultra straks meer op de reguliere Galaxy S25 en S25 Plus. De afgeronde hoeken van de behuizing moeten ervoor zorgen dat de smartphone wat prettiger in de hand ligt. De achterzijde ziet er verder hetzelfde uit, met opnieuw vijf camera-lenzen die los van elkaar uit de behuizing steken. Aan de onderkant van de smartphone is weer plaats voor de geliefde S Pen.

Naar verwachting krijgt de Samsung Galaxy S25 Ultra een krachtige Snapdragon 8 Elite-processor, minimaal 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte, een 6,9-inch scherm, een 200MP hoofdlens, een verbeterde 50MP groothoeklens en twee zoomlenzen met 3x en 5x optische zoom. De smartphone draait uit de doos op Android 15 en kan rekenen op zeven Android-updates en zeven jaar beveiligingsupdates.

