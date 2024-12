“OnePlus 13R Te Zien Op Duidelijke Foto’s”

OnePlus zal begin volgend jaar waarschijnlijk niet alleen de OnePlus 13 introduceren, maar ook de OnePlus 13R. Deze opvolger van de OnePlus 12R is nu te zien op duidelijke foto’s.

De onderstaande beelden zijn door een OnePlus-medewerker gedeeld op de Chinese social media site Weibo. De foto’s tonen de OnePlus Ace 5 voor de Chinese markt, maar de Ace 5 zal naar verwachting in Europa worden uitgebracht onder de naam OnePlus 13R. De OnePlus 12R is namelijk de internationale versie van de OnePlus Ace 3. De foto’s tonen een smartphone met dunne schermranden, een ronde uitsparing voor de selfie-camera en platte zijkanten.

De achterkant van de Ace 5 is niet zichtbaar, maar naar verwachting vinden we achterop een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP zoomlens en een 8MP groothoeklens. Het AMOLED-scherm is 6,78-inch groot en heeft een 120Hz verversingssnelheid en een resolutie van 2780 bij 1264 pixels. Intern vinden we volgens de geruchten een Snapdragon 8 Gen 3-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 6000mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen. De smartphone draait uit de doos op Android 15.

Het is nog onduidelijk wanneer OnePlus de OnePlus 13R zal introduceren en wat voor adviesprijs de smartphone meekrijgt, maar we verwachten een lancering in januari of februari. De OnePlus 12R, die begin dit jaar op de markt verscheen, kreeg een adviesprijs mee van 699 euro. De kans is groot dat de OnePlus 13R een vergelijkbare adviesprijs meekrijgt.

