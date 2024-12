“Dit Zijn De Prijzen Van De Samsung Galaxy S25-serie”

De vermoedelijke prijzen van de Samsung Galaxy S25-serie zijn gedeeld door een doorgaans goedgeïnformeerd bron. Volgens de bron zal Samsung de prijzen niet verhogen en kost de Galaxy S25 dus net zo veel als de Galaxy S24.

De Duitse website WinFuture schrijft dat de Galaxy S25 net zo veel gaat kosten als zijn voorganger. Als dit klopt krijgt de Galaxy S25 in Europa dus een vanafprijs mee van 899 euro. Dit is de prijs voor 12GB RAM en 128GB ROM. De versie met 256GB opslagruimte kost waarschijnlijk 959 euro.

De grotere Galaxy S25 Plus met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte kost 1149 euro. Voor de 512GB-versie betaal je 1269 euro. De krachtigere en duurdere Galaxy S25 Ultra kost volgens WinFuture 1449 euro (12GB/256GB), 1569 euro (16GB/512GB) of 1809 euro (16GB/1TB). Volgens eerdere geruchten zou de prijs van de Galaxy S25 Ultra juist stijgen, dus laten we hopen dat de nieuwe geruchten kloppen.

Samsung zal de Galaxy S25-serie eind januari officieel introduceren. De reguliere Galaxy S25 krijgt vermoedelijk een 6,2-inch OLED-scherm, de S25 Plus krijgt een 6,7-inch scherm en de S25 Ultra krijgt een 6,9-inch scherm. Intern vinden we een Snapdragon 8 Elite-processor. De Galaxy S25 Ultra krijgt een vernieuwde 50MP groothoeklens en opnieuw een 200MP hoofdlens. Ook krijgt de S25 Ultra een nieuw ontwerp en ontvangen alle drie de smartphones zeven jaar lang software-updates.

via [androidplanet]