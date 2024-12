Officieel: OnePlus 13 Komt In Januari Naar Europa

OnePlus heeft bekendgemaakt dat de OnePlus 13 ook naar Europa komt. De nieuwe vlaggenschip-smartphone is vanaf januari verkrijgbaar in drie verschillende kleuren. De Europese prijzen en de exacte releasedatum heeft de fabrikant nog niet gedeeld.

OnePlus heeft de OnePlus 13 iets meer dan een maand geleden geïntroduceerd voor de Chinese markt. De smartphone beschikt over high-end specificaties, waaronder een 6,82-inch scherm met een resolutie van 3168 bij 1440 pixels, een maximale verversingssnelheid van 120Hz en een piekhelderheid van 4500 nits. Intern beschikt de OnePlus 13 over een Snapdragon 8 Elite-processor, 12GB, 16GB of 24GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte, een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 100W bekabeld laden en 50W draadloos laden, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 50MP telelens met 3x optische zoom. De behuizing is waterdicht (IP68/IP69).

De OnePlus 13 verschijnt op de markt in de kleuren Midnight Ocean (blauw), Black Eclipse (zwart) en Arctic Dawn (wit). De behuizing van de verschillende modellen bestaat uit verschillende materialen. Zo is de Midnight Ocean uitvoering voorzien van microvezel veganistisch leer, de Black Eclipse uitvoering heeft een houtachtige patroon en de Arctic Dawn uitvoering is voorzien van een speciale coating die zacht aanvoelt en geen vingerafdrukken achterlaat.

OnePlus heeft alvast laten weten dat mensen die vlak na de Europese introductie een OnePlus 13 bestellen via OnePlus.com, gratis een B&O BeoSound Explore-speaker ter waarde van 249 euro ontvangen.

