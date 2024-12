Samsung Galaxy S24 Ontvangt Beveiligingsupdate Van December

Eerder deze week schreven wij dat Samsung is begonnen met de uitrol van de december-update. De update rolde eerst uit naar de Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 en de S24 FE, maar nu staat de update ook klaar voor de Galaxy S24-serie.

Er staat een nieuwe update klaar voor de Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra. De update met firmwareversie S92*BXXS5AXKA is 450MB groot en installeert de beveiligingspatch van december. De december-patch bestaat uit 34 fixes voor Android OS en 8 verbeteringen voor Samsung’s One UI-schil. Deze 42 fixes zorgen ervoor dat jouw smartphone, en dus jouw data, beter beschermd is tegen kwaadwillenden en malafide applicaties.

De december-update is per direct beschikbaar in Europa, waaronder Nederland en België. Als jij nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “Softwareupdate” -> “Downloaden en installeren“.

via [galaxyclub]