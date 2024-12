“Samsung Galaxy Z Flip 7 Krijgt Geen Snapdragon-processor”

Samsung zal naar verwachting halverwege volgend jaar de Galaxy Z Flip 7 en Z Fold 7 introduceren. Volgens de laatste geruchten overweegt de Zuid-Koreaanse fabrikant om de Galaxy Z Flip 7 niet uit te rusten met een Snapdragon-processor, maar met een eigen Exynos-processor.

Over het algemeen presteren de Snapdragon-chipsets van Qualcomm iets beter dan de Exynos-chipsets van Samsung. Daarom balen we soms in Europa wanneer Samsung ervoor kiest om een vlaggenschip-smartphone in Europa te voorzien van een Exynos-chipsets, terwijl de smartphone in de rest van de wereld een Snapdragon-chipset krijgt. Samsung zou bij de aankomende Galaxy Z Flip 7 echter overwegen om de smartphone wereldwijd te voorzien van een Exynos-chipset.

Als dit bericht klopt zou het voor het eerst zijn dat Samsung een Galaxy Z Flip-smartphone niet voorziet van een Snapdragon-processor. Volgens de website Chosun kiest Samsung voor een Exynos 2500-processor. Dezelfde processor zal ook worden gebruikt in de voordeligere Galaxy Z Flip FE. De Galaxy S25-serie, die al in januari geïntegreerd zal worden krijgt waarschijnlijk wel een Snapdragon-processor.

Momenteel gaat het slechts om geruchten en de officiële lancering van de Galaxy Z Flip 7 zal waarschijnlijk pas in juli 2025 plaatsvinden. Daarom raden we aan om de geruchten nog even met een korrel zout te nemen.

via [AW]