Renders Van Poco X7 (Pro) Gelekt

Op het internet zijn renders opgedoken van Poco’s aankomende smartphones. We zien de Poco X7 en de Poco X7 Pro van de voor- en achterkant in verschillende kleuren.

Het is nog onduidelijk wanneer Poco de opvolgers van de Poco X6 en X6 Pro zal introduceren, maar dankzij gelekte renders weten we nu al wel hoe de Poco X7 (Pro) er uit komt te zien. De Poco X7 krijgt een heel ander ontwerp dan de Poco X6 en beschikt aan de achterzijde over een grote afgeronde camera-module met daarin drie lenzen en een led-flitser. Volgens de geruchten gaat het om een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. Voorop vinden we een 20MP selfie-camera. De renders tonen de smartphone in de kleuren zilver, lichtgroen en zwart/geel.

Het valt op dat Poco voor de X7 Pro voor een heel ander ontwerp heeft gekozen. De Poco X7 Pro heeft namelijk een veel kleinere camera-module in de linkerbovenhoek met daarin slechts twee lenzen. Ook is de behuizing aan de zijkant plat en kiest Poco hier voor een ander kleurenpatroon.

Volgens de geruchten beschikt de smartphone verder over een 6,67-inch 120Hz scherm met een 1,5K resolutie, een MediaTek Dimensity 7300-processor en een 5500 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen. Een introductiedatum en informatie over een Nederlandse lancering hebben we nog niet.

via [androidplanet]