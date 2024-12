“Samsung Brengt Galaxy Ring In Twee Nieuwe Maten Uit”

Samsung’s eerste slimme ring, de Galaxy Ring, verscheen dit jaar op de markt in 9 verschillende maten. Blijkbaar is er animo voor grotere ringen, want volgens een bekende tech-lekker zal Samsung de Galaxy Ring binnenkort in twee grotere maten uitbrengen.

Momenteel is de Samsung Galaxy Ring verkrijgbaar in de maten 5 tot en met 13. Tech-lekker Max Jambor schrijft nu echter dat Samsung de ring in de komende weken ook uitbrengt in de maten 14 en 15. Deze maten hebben een afmeting van 23mm en 23,8mm. Ideaal dus voor mensen met wat dikkere vingers of voor mensen die de ring om hun duim willen dragen.

Het is onduidelijk of de grotere maten van de Galaxy Ring ook beschikken over een grotere accu. De maten 5, 6 en 7 beschikken over een 17mAh accu en hebben een accuduur van 6 dagen. De maten 8, 9, 10 en 11 beschikken over een 18,5mAh accu en gaan ook 6 dagen mee op één acculading. De maten 12 en 13 beschikken echter over een 22mAh accu die goed is voor een accuduur van 7 dagen.

The Galaxy Ring will be available in two additional sizes, 14 and 15, in the coming weeks pic.twitter.com/00vP18RAKq — Max Jambor (@MaxJmb) September 20, 2024

