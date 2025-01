Samsung Galaxy S25 Met Qualcomm-chipset Gespot

Krijgt de Galaxy S25 wel of niet een Qualcomm-chipset? Lange tijd was er veel onduidelijkheid over welke processor Samsung’s nieuwe vlaggenschip-smartphone krijgt, maar nu is de Galaxy S25 gespot met de nieuwe Snapdragon 8 Elite-chipset van Qualcomm.

Volgens eerdere geruchten rust Samsung de Galaxy S25 en S25 Plus uit met een Exynos 2500-processor, terwijl de Galaxy S25 Ultra zal worden uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 8 Elite-processor. Een nieuwe aanwijzing doet nu echter vermoeden dat deze geruchten niet helemaal kloppen. In de database van Geekbench is namelijk de internationale versie van de Galaxy S25 opgedoken. De smartphone met modelnummer SM-S931B maakt net als de S25 Ultra gebruik van een Snapdragon 8 Elite-processor.

Toch blijft het nog gissen naar de aanwezige processor, want het kan ook gaan om een prototype. Zo draait de geteste Galaxy S25 bijvoorbeeld op een oudere firmwareversie (S931BXXU0AXJE) dan de meest recent geteste S25+ met Exynos chip (S936XXXU0AXK9). We kunnen dus nog niet met zekerheid zeggen of de Galaxy S25 beschikt over een Qualcomm-chipset of een Exynos-chipset. Wel is duidelijk dat Samsung de Galaxy S25 test met de nieuwste Qualcomm-chipset.

Gelukkig hoeven we niet lang meer te wachten op het antwoord, want de officiële introductie van de Samsung Galaxy S25-serie zal op 22 januari plaatsvinden.

via [galaxyclub]