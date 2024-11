OnePlus 13 Officieel Aangekondigd: Nog Niet In Nederland Verkrijgbaar

OnePlus heeft in China zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone aangekondigd. De OnePlus 13 beschikt over krachtige specificaties, waaronder de Snapdragon 8 Elite-processor. Naar verwachting verschijnt de OnePlus 13 begin 2025 in Europa op de markt.

De OnePlus 13 heeft net als de OnePlus 12 weer een 6,82-inch scherm. Dit scherm heeft een resolutie van 3168 bij 1440 pixels, een maximale verversingssnelheid van 120Hz en een piekhelderheid van 4500 nits. Door deze hoge piekhelderheid is het scherm goed leesbaar in direct zonlicht.

Intern vinden we de Snapdragon 8 Elite-processor. Dit is de opvolger van de Snapdragon 8 Gen 3 en is zowel sneller als energiezuiniger dan zijn voorganger. Verder heeft de smartphone 12GB, 16GB of 24GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte en een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 100W bekabeld laden en 50W draadloos laden. De behuizing meet 162 bij 76,5 bij 8,5 millimeter.

De camera-setup bestaat uit een 32MP selfie-camera aan de voorzijde en drie 50MP lenzen aan de achterzijde. Het gaat om een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 50MP telelens met 3x optische zoom. Voor deze setup werkt OnePlus opnieuw samen met Hasselblad.

De OnePlus 13 is in China verkrijgbaar in de kleuren zwart, blauw en wit voor een vanafprijs van omgerekend 580 euro. Wanneer de smartphone in Europa op de markt verschijnt zullen de prijzen echter een stuk hoger uitvallen. Dit heeft te maken met import kosten en belastingen. Wanneer de Europese introductie precies zal plaatsvinden is nog onduidelijk, maar we verwachten een lancering over een dikke twee maanden.