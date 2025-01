Xiaomi Introduceert Poco X7 En Poco X7 Pro

Xiaomi heeft twee nieuwe smartphones aangekondigd met een 6,67-inch scherm, een grote accu en een goede prijs kwaliteitverhouding. De Poco X7 en Poco X7 Pro zijn per direct verkrijgbaar voor 249 euro en 369 euro.

De Poco X7 is een voordelige smartphone die beschikt over een 6,67-inch OLED-scherm met een resolutie van 1220×2712 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Dimensity 7300 Ultra-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 5110mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen, een 20MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens.

De Poco X7 is verkrijgbaar in de kleuren Zilver, Groen en Zwart voor een adviesprijs van €249,90 (8GB + 256GB) of €299,90 euro (12GB + 512GB). Mensen die tussen 9 t/m 16 januari een bestelling plaatsen krijgen 40 euro korting.

De iets duurdere Poco X7 Pro beschikt ook over een 6.67-inch 120Hz OLED-scherm, maar heeft een krachtigere Dimensity 8400 Ultra-processor, een grotere 6000mAh accu met ondersteuning voor 90W snelladen en opvallend genoeg slechts twee camera’s aan de achterzijde. Op de Poco X7 Pro heeft de fabrikant de macrolens achterwege gelaten.

Net als de reguliere Poco X7 kun je de X7 Pro bestellen op de website van Poco voor €369,90 (8GB + 256GB), €399,90 (12GB + 256GB) en €429,90 (12GB + 512GB). Tot en met 16 januari geeft Poco 50 euro korting op alle Poco X7 Pro modellen. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren Zwart, Groen en Geel.