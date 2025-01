Xiaomi Introduceert Redmi Note 14 Series

Xiaomi heeft vijf nieuwe smartphones geïntroduceerd voor in de Redmi Note 14-serie. Het gaat om smartphones in het budget- en mid-range segment die op de markt verschijnen voor een adviesprijs van 249 tot 529 euro.

De Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus is de krachtigste smartphone in de Redmi Note 14-serie. De Redmi Note 14 Pro Plus beschikt over een 6,67-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 3000 nits, een Snapdragon 7s Gen 3-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 5110 mAh accu die met maar liefst 120W kan snelladen, een 20MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 200MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens.

De Redmi Note 14 Pro Plus verschijnt op de markt in de kleuren Midnight Black, Lavender Purple en Frost Blue voor een vanafprijs van 529,90 euro.

Daarnaast maken we kennis met de Redmi Note 14 Pro en Pro (5G). Deze modellen lijken veel op de Note 14 Pro Plus, maar beschikken onder andere over een minder krachtige processor. De 5G-uitvoering heeft een MediaTek Dimensity 7300-Ultra-chipset en de normale Pro heeft een Helio G100 Ultra-chipset. Ook heeft het 5G-model een 5110 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen, terwijl de accu van de 4G-uitvoering een capaciteit heeft van 5500 mAh.

De camera-setup op beide modellen is gelijk aan die van de Note 14 Pro Plus, maar de 4G-uitvoering van de Note 14 Pro heeft voorop een 32MP selfie-camera in plaats van een 20MP selfie-camera.

De Xiaomi Redmi Note 14 Pro krijgt een adviesprijs mee van 349,90 euro en de Redmi Note 14 Pro (5G) kost 399,90 euro.

Als laatste heeft Xiaomi de reguliere Redmi Note 14 en Note 14 (5G) aangekondigd. Ook deze modellen beschikken over een 6,67-inch AMOLED-scherm en een 20MP selfie-camera. De 200MP hoofdcamera maakt echter plaats voor een 108MP camera. De reguliere Note 14 heeft een MediaTek Helio G99-Ultra-chipset en een 5500 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen. De Note 14 (5G) is uitgerust met een MediaTek Dimensity 7025-Ultra-chipset en een 5110 mAh accu die met 45W kan snelladen.

De Xiaomi Redmi Note 14 kost 249,90 euro en de Redmi Note 14 (5G) kost 299,90 euro.