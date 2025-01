Samsung Galaxy S25-serie Te Zien In Nieuw Promotiemateriaal

Samsung zal de Galaxy S25-serie volgende week officieel introduceren, maar dankzij nieuw promotiemateriaal krijgen we nu alvast wat meer duidelijkheid over het uiterlijk van de vlaggenschip-smartphone.

Beelden van de Galaxy S25-smartphones zijn al verschillende keren opgedoken in het geruchtencircuit, maar tot nu toe ging het voornamelijk om renders. Vandaag zien we echter promotiefoto’s van de Galaxy S25-serie, waarop de Galaxy S25, S25+ en S25 Ultra gedeeltelijk van beide kanten te zien zijn. Op de afbeelding van de Galaxy S25 Ultra zien we ook de nieuwe One UI 7 Now Bar.

De officiële introductie van de drie nieuwe smartphones zal op 22 januari plaatsvinden. Na de introductie zullen wij alle specificaties, prijzen, beelden en overige details met jullie delen.

via [droidapp]