Samsung Galaxy Watch 6 en 7 Ontvangen Update Met Stabiliteitsverbeteringen

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold naar de Galaxy Watch 6 en de Galaxy Watch 7. In beide gevallen gaat het om een update die de stabiliteit van de smartwatch moet verbeteren.

De Samsung Galaxy Watch 6 ontvangt een update met firmwareversie XXU1BXL2. De update voor de Galaxy Watch 7 werkt de firmware bij naar firmwareversie XXU1AXL1. De updates installeren verbeteringen voor stabiliteit en betrouwbaarheid, maar een meer gedetailleerde changelog ontbreekt. Het is mogelijk dat de update ook enkele bugfixes bevat.

Het valt op dat de update geen nieuwe beveiligingspatch met zich meebrengt. Daarom blijven de smartwatches draaien op de beveiligingspatch van oktober en november 2024. We hopen dat Samsung later deze maand alsnog een beveiligingsupdate uitrolt, want de oktoberpatch op de Galaxy Watch 6 is alweer drie maanden oud.

Updates rollen in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. De update is als eerste beschikbaar voor de bluetooth-only versie. De 4G-versie zal snel volgen.

via [galaxyclub]