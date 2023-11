Samsung Galaxy Fold Krijgt Geen Regelmatige Updates Meer

De originele Samsung Galaxy Fold uit 2019 krijgt geen updates meer, zo blijkt uit informatie van de fabrikant. Ook de Galaxy A30s en de Galaxy Tab Active Pro hebben hun laatste update ontvangen.

Samsung introduceerde de Galaxy Fold in 2019 en beloofde bij de lancering drie Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates. Deze periode is nu voorbij. Officieel krijgt de opvouwbare smartphone dus geen software-updates meer, maar het komt wel vaker voor dat Samsung alsnog updates uitrolt naar smartphones waarbij de software-ondersteuning is verlopen. In deze gevallen gaat het doorgaans om updates die noodzakelijk zijn om ernstige beveiligingsrisico’s aan te pakken.

Ook voor de Samsung Galaxy A30s en de Galaxy Tab Active Pro is de software-ondersteuning verlopen. Daarnaast krijgen de Galaxy M22 en de Galaxy M52 vanaf nu slechts 1 update per half jaar, in plaats van per kwartaal.

