Render Toont Voorkant Van Google Pixel 9a

Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie van de Google Pixel 9a zal plaatsvinden, maar geruchten over de smartphone duiken steeds vaker op. Zo krijgen we nu een render te zien die de voorkant van de Pixel 9a toont.

De bovenstaande afbeelding is gedeeld door de doorgaans goedgeïnformeerde bron Evleaks. Op de afbeelding zien we de voorkant van de Google Pixel 9a. De render toont onder andere de locatie van de antennelijnen, de uitsparing voor de selfie-camera en de wat dikkere schermranden. Ook zien we dat de hoeken van de behuizing grote rondingen hebben.

Volgens eerdere geruchten kun je de Google Pixel 9a vanaf 19 maart bestellen, waarna de smartphone op 26 maart de deur uit gaat. De Pixel 9a krijgt een iets ander design met een pilvormige camera-eiland, een krachtigere Tensor G4-processor en 128GB of 256GB opslagruimte. Ook zal de adviesprijs waarschijnlijk wat hoger uitvallen. We verwachten een prijsstijging van omgeveer 50 euro.

via [AW]