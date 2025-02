Introductie Vouwbare Oppo Find N5 Op 20 Februari

Oppo heeft een evenement ingepland op 20 februari. Tijdens dit evenement zal de Chinese fabrikant de wereldwijde release van de Oppo Find N5 aankondigen. Op X heeft Oppo alvast wat nieuwe beelden gedeeld.

De introductie zal om 12.00 uur Nederlandse tijd plaatsvinden en de presentatie is via een YouTube-livestream te volgen. Via een post op X heeft Oppo meer informatie en beelden gedeeld. Zo krijgen we de vouwbare smartphone te zien in de kleuren zwart en wit. De witte uitvoering heeft aan de achterzijde een textuureffect. Aan de zijkant vinden we een notificatieschakelaar en aan de achterzijde drie lenzen.

Vorige maand deelde Oppo al enkele teaser beelden, waaruit blijkt dat de Oppo Find N5 de dunste vouwbare smartphone tot nu toe is. Op de onderstaande foto zien we de smartphone naast twee gestapelde yuanmunten. Hieruit kunnen we opmaken dat de Oppo Find N5 opengevouwen ongeveer 3,7mm dun is.

via [tweakers]