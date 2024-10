Google TV Streamer Nu Ook In Nederland Verkrijgbaar

Google introduceerde in augustus de Google TV Streamer als vervanger van de Chromecast. De TV Streamer is vanaf nu ook in Nederland verkrijgbaar. De nieuwe mediaspeler kost 119 euro.

De Google TV Streamer is een kleine mediaspeler met een gigabitethernetpoort en ondersteuning voor Dolby Vision-video en Dolby Atmos-audio. Intern vinden we een MT8696-processor met 4GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte. De Google TV Streamer draait op Google TV, dat is gebaseerd op Android 14. Met Google TV kun je naast de mediaspeler ook je smarthomeapparatuur bedienen.

Om content aan te kunnen bieden die beter bij jou past, heeft Google de mediaspeler voorzien van Googles Gemini AI voor betere aanbevelingsalgoritmen. Daarnaast kun je via de microfoon in de afstandsbediening vragen naar films die passen bij bepaalde categorieën of gevoelens. Ook kun je op deze manier recenties of samenvattingen opvragen.

De Google TV Streamer is onder andere verkrijgbaar bij Coolblue, Bol.com en MediaMarkt voor een adviesprijs van 119 euro.

via [droidapp]