“Samsung Galaxy Z Fold 6 Krijgt Titanium Behuizing”

Volgens de laatste geruchten krijgt de Samsung Galaxy Z Fold 6 een titanium behuizing. De vouwbare smartphone volgt hiermee de Galaxy S24 Ultra op. De S24 Ultra is Samsung’s vlaggenschip van dit jaar die ook met een titanium behuizing op de markt verscheen.

Dit schrijft de website Android Police op basis van een tweet van @Tech_Reve, die in het verleden vaker juiste informatie heeft uitgelekt. Of de Galaxy Z Fold 6 net als de Galaxy S24 Ultra gebruikmaakt van Grade 2 titanium, of dat Samsung dit keer kiest voor een lichtere variant aluminium is nog onduidelijk.

Samsung zal de Galaxy Z Fold 6 vermoedelijk in juli introduceren en volgens de geruchten werkt de Zuid-Koreaanse fabrikant ook aan een goedkopere Galaxy Z Fold 6 FE. Misschien wil Samsung met het titanium frame een groter onderscheid maken tussen de reguliere Z Fold 6 en de voordeligere Z Fold 6 FE. Naast de introductie van de Galaxy Z Fold 6-serie kunnen we in dezelfde periode ook de kleinere vouwbare Z Flip 6 verwachten. Of de Z Flip 6 ook een titanium frame krijgt is nog onduidelijk.

Aangezien de officiële introductie van de Samsung Galaxy Z Fold 6 nog ver weg is raden we aan om dit gerucht nog even met een korrel zout te nemen.

via [tweakers]