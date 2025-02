Introductie Xiaomi 15 Ultra Op 2 Maart

Xiaomi is van plan om de Xiaomi 15-serie uit te breiden met een nieuwe smartphone. Het gaat om de Xiaomi 15 Ultra, die al verschillende keren is opgedoken in het geruchtencircuit. Xiaomi heeft op X een bericht geplaatst waaruit we kunnen opmaken dat de officiële introductie op 2 maart zal plaatsvinden.

Eerdere berichten spraken over een introductie aan het einde van deze maand, maar als we op het onderstaande X-bericht van Xiaomi afgaan zal de introductie een paar dagen later plaatsvinden. We zien een simpele afbeelding met daarom de datum 2 maart. Bij de afbeelding gebruikt Xiaomi de hashtags #TheNextPinnacle, #Xiaomi15Series en #XiaomiLaunch.

Beelden en specificaties zijn eerder al uitgelekt. Zo weten we dat de Xiaomi 15 Ultra beschikt over een two-tone behuizing, waarbij een groot deel van de achterzijde is voorzien van veganleer. Ook krijgt de smartphone een zeer grote ronde camera-module, die meer dan een derde van de achterzijde in beslag neemt. Deze vierdubbele-camera is gemaakt in samenwerking met Leica en heeft vermoedelijk een 200MP hoofdlens met een periscoopsysteem waarmee je 4,3x kunt inzoomen. Naast de hoofdlens vinden we nog drie 50MP lenzen.

Verder beschikt de Xiaomi 15 Ultra over een 6,73-inch LTPO AMOLED-scherm, 16GB werkgeheugen, 512GB of 1TB opslagruimte en een 5.410 mAh accu met ondersteuning voor 90W bekabeld snelladen, 80W draadloos snelladen en 10W omgekeerd laden. Hoeveel de smartphone gaat kosten is nog onduidelijk.

