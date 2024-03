Circle to Search Komt Naar Pixel 6 (Pro), Pixel 7a, Pixel Fold en Pixel Tablet

De Circle to Search-functie verscheen begin dit jaar op de Google Pixel 8 en maakt het mogelijk om slimme zoekopdrachten uit te voeren door iets op het scherm te omcirkelen. Dezelfde functie zal vanaf deze week ook worden uitgerold naar de Pixel 6-, Pixel 6 Pro, Pixel 6a-, Pixel 7a, Pixel Fold- en Pixel Tablet.

Circle to Search is sinds januari te gebruiken op de Google Pixel 8 en de 8 Pro. In de maart-update bracht Google dezelfde functie ook naar de Pixel 7 en de 7 Pro. Vanaf deze week kunnen nog meer mensen met de nieuwe functie aan de slag, want Google rolt nu een Circle to Search-update uit naar de toestellen in de Pixel 6-serie en naar de voordelige Pixel 7a. De vouwbare Pixel Fold en de Pixel Tablet krijgen de update “binnenkort“.

Circle to Search – Google Pixel

Vertalen met Circle to Search

De website 9to5Google schrijft dat de Circle to Search-functie straks niet alleen te gebruiken is als zoekfunctie, maar ook als vertaal-tool. In plaats van een zoekopdracht uit te voeren is het straks mogelijk om een tekst te omcirkelen en de geselecteerde content meteen te vertalen. We zien in de onderstaande screenshots dat de originele tekst worden vervangen door de vertaalde teksten.

afbeelding van 9to5google

via [tweakers]