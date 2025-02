“Introductie Oppo Find X8 Mini In Maart”

Oppo is van plan om volgende maand de Oppo Find X8 Mini te introduceren, aldus de geruchten. Het gaat om een iets kleinere uitvoering van de Oppo Find X8 Pro, die onder andere beschikt over een 6,3-inch scherm.

Als we de laatste geruchten mogen geloven krijgen we in maart de Oppo Find X8 Mini te zien. Volgens de bron Digital Chat Station krijgt deze smartphone een 6,3-inch LTPO-scherm met een resolutie van 2640 bij 1216 pixels en een optische vingerafdrukscanner onder het scherm. De camera-module bestaat uit drie 50MP lenzen. Het gaat om een hoofdlens, een groothoeklens en een telelens. Aan de zijkant vinden we een alert-slider. Ook heeft de smartphone ondersteuning voor draadloos laden.

Oppo zal de Find X8 Mini in maart introduceren in thuisland China. Een Europese introductie van de Oppo Find X8 Mini zit er waarschijnlijk niet in, maar zusterbedrijf OnePlus zal een aangepaste variant in april onder de naam OnePlus 13 Mini of OnePlus 13T in Europa introduceren. De OnePlus 13 Mini heeft volgens de geruchten echter slechts twee camera’s aan de achterzijde.

