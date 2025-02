“OnePlus 13 Mini Krijgt 6000 mAh Accu”

OnePlus is van plan om later dit jaar een wat kleinere smartphone op de markt te brengen onder de naam “OnePlus 13 Mini” of “OnePlus 13T“. Volgens de laatste geruchten krijgt deze smartphone ondanks de kleinere behuizing dezelfde accucapaciteit als de reguliere OnePlus 13.

De huidige OnePlus 13 heeft krachtige specificaties en een behoorlijk grote accu met een capaciteit van maar liefst 6000 mAh. De Chinese fabrikant komt later dit jaar met een kleinere variant van deze smartphone, die net als de OnePlus 13 een krachtige Snapdragon 8 Elite-processor krijgt. Volgens de bron Digital Chat Station krijgt de “OnePlus 13 Mini” echter ook dezelfde accucapaciteit. Dat is opmerkelijk, aangezien de smartphone een kleinere behuizing krijgt.

Mogelijk krijgt de “OnePlus 13 Mini” een iets dikkere behuizing, maar OnePlus maakt waarschijnlijk ook gebruik van een zogeheten silicon-carbonbatterij. Dit is een nieuw soort batterij met een hogere energiedichtheid, waardoor de accu meer energie in dezelfde oppervlakte kan opslaan.

OnePlus zal in de tweede helft van 2025 meer smartphones uitbrengen met een silicon-carbonbatterij, waardoor we smartphones kunnen verwachten met een accucapaciteit van 6500 of zelfs 7000 mAh. Mogelijk gaat het om de OnePlus Nord 5 en de OnePlus 14.

