“Samsung Galaxy Z Flip 7 en Fold 7 Krijgen Minder Opvallende Vouw”

Samsung zal later dit jaar zijn zevende generatie vouwbare smartphones introduceren. Volgens de laatste geruchten krijgen de Galaxy Z Flip 7 en Galaxy Z Fold 7 onder andere een betere waterdichtheid en een nieuwe vouwbaar scherm waarbij de vouw bijna niet meer zichtbaar is.

Samsung is de grootste speler op de markt van vouwbare smartphones, maar de afgelopen jaren zien we sterke concurrentie van merken als OnePlus, Honor en Google. Er zijn inmiddels verschillende smartphones verkrijgbaar met een dunnere behuizing en een minder opvallende vouw in het hoofdscherm. Samsung voelt de druk en wil daarom een aantal belangrijke verbeteringen doorvoeren bij de aankomende Galaxy Z Flip 7 en Galaxy Fold 7.

Zo krijgt de Samsung Galaxy Z Flip 7 volgens de tech-lekker PandaFlashPro een scherm waarbij de vouw een stuk minder zichtbaar is. De Galaxy Z Flip 6 heeft dankzij een nieuwe scharnier al een minder opvallende vouw dan zijn voorganger, maar bij de Galaxy Z Flip 7 is deze vouw volgens de bron “bijna onzichtbaar“. Ook zou het scherm gebruikmaken van een nieuw soort glas dat beter met de buiging om kan gaan én moet de scharnier van de smartphone sterker zijn en langer meegaan.

Volgens tech-lekker Setsuna Digital krijgt de grotere Samsung Galaxy Z Fold 7 een sterkere behuizing met een nieuwe scharnier die beter bestand is tegen stof- en water. De huidige Galaxy Z Fold 6 heeft een IP48-rating, waardoor de smartphone wel goed beschermd is tegen water (8), maar minder goed tegen stof (4). Als laatste claimt de bron dat de selfie-camera onder het scherm een upgrade krijgt, waardoor je met deze camera scherpere en realistischere foto’s kunt maken.

