CAD Renders Tonen Samsung Galaxy Z Fold 7

Er is nieuwe informatie opgedoken over de Samsung Galaxy Z Fold 7. Dit keer zien we de vouwbare smartphone van alle kanten op gelekte CAD renders. Samsung zal de Galaxy Z Fold 7 deze zomer samen met de Galaxy Z Flip 7 officieel introduceren.

Samsung werkt aan een opvolger van de Galaxy Z Fold 6, die verschillende verbeteringen met zich meebrengt. Zo verwachten we onder andere een dunnere behuizing en een minder zichtbare vouw in het scherm. De website Android Headlines heeft nu de onderstaande CAD renders gedeeld waarop de smartphone goed te zien is.

Volgens de geruchten is de behuizing van de Samsung Galaxy Z Fold 7 dichtgevouwen 9,5 millimeter dun. Dit is aanzienlijk dunner dan de huidige Galaxy Z Fold 6, die een dikte heeft van 12.1 millimeter. Het hoofdscherm is 8,2-inch groot en het cover-scherm is 6,5-inch groot. Intern verwachten we een Snapdragon 8 Elite-processor, een 200MP hoofdcamera en een 4400 mAh accu.

De Samsung Galaxy Z Fold 7 en Z Flip 7 zullen in de zomer officieel op de markt verschijnen, maar we verwachten dat de komende maanden alvast steeds meer specificaties en beelden opduiken in het geruchtencircuit.

