Verkoop Van OnePlus Watch 3 Met Twee Maanden Uitgesteld

Oorspronkelijk zou de verkoop van de OnePlus Watch 3 op 25 februari starten, maar OnePlus heeft de verkoop met maar liefst twee maanden uitgesteld. De fabrikant wil de typfout “Meda in China” herstellen voordat de smartwatch in de verkoop gaat.

OnePlus heeft onlangs zijn nieuwste smartwatch aangekondigd en verschillende reviewers konden vroegtijdig met de Watch 3 aan de slag. Al snel ontdekten de gebruikers een opmerkelijk en onschuldig foutje. Op de achterzijde van de behuizing staat namelijk de tekst “Meda in China” in plaats van “Made in China“.

Nu heeft deze typfout natuurlijk geen invloed op de werking van de smartwatch, maar toch heeft de Chinese fabrikant besloten om de verkoop uit te stellen totdat er genoeg exemplaren beschikbaar zijn met de juiste tekst op de achterzijde. Dit kan tot twee maanden duren, zo laat OnePlus weten. OnePlus zal zo snel mogelijk een nieuwe datum communiceren en het plaatsen van een pre-order, waarbij je 50 euro korting en een setje gratis OnePlus Nord Buds 3 Pro ontvangt, blijft mogelijk.

Eerder schreven wij al dat huidige gebruikers de OnePlus Watch 3 gratis kunnen omruilen voor een nieuw exemplaar zonder de typfout.

via [droidapp]