Gerucht: “Introductie Samsung Galaxy S25 Edge Op 16 April”

Samsung heeft in januari de Galaxy S25-serie geïntroduceerd. Tijdens deze introductie heeft Samsung ook bekendgemaakt dat het bedrijf later dit jaar de dunnere Galaxy S25 Edge zal introduceren. Volgens de laatste geruchten zal deze introductie op 16 april plaatsvinden.

Al geruime tijd speculeren we over wanneer Samsung de Galaxy S25 Edge zal uitbrengen. Volgens de laatste geruchten hoeven we echter niet gek lang meer te wachten. Samsung zou volgens een Zuid-Koreaanse bron namelijk een presentatie hebben ingepland op 16 april. Of de extra dunne smartphone ook naar Europa komt is echter nog onduidelijk. Samsung zou de smartphone namelijk slechts in een beperkt aantal landen willen uitbrengen.

Volgens de geruchten beschikt de Samsung Galaxy S25 Edge onder andere over een 6,6-inch OLED-scherm, een Snapdragon 8 Elite-processor, een 3900 mAh accu en een dubbele rear-camera. De Galaxy S25 Edge moet onder andere gaan concurreren met de iPhone. Apple zou namelijk later dit jaar een extra dunne iPhone 17 willen introduceren, onder de naam iPhone 17 Air.

via [droidapp]