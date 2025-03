Samsung Galaxy A56, A36 en A26 Officieel Aangekondigd

Samsung heeft drie nieuwe smartphones voor in de Galaxy A-serie aangekondigd. De Galaxy A56, Galaxy A36 en Galaxy A26 verschijnen deze maand in Nederland op de markt voor een adviesprijs van 480 euro, 380 euro en 300 euro.

Samsung Galaxy A56

De Galaxy A56 is de krachtigste van de drie nieuwe smartphones. De Galaxy A56 beschikt over een 6,7-inch OLED-scherm met een resolutie van 2340×1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Exynos 1580-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen, een 12MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een 5MP macrolens.

De Galaxy A56 is wat dunner dan zijn voorganger, met een afmeting van 162,2mm bij 77,5mm bij 7,4mm. De smartphone weegt 198 gram en verschijnt deze maand op de markt voor een vanafprijs van 480 euro. Uit de doos draait de Galaxy A56 op Android 15 met de One UI 7-schil en gebruikers kunnen rekenen op zes OS-updates en zes jaar lang beveiligingsupdates.

Samsung Galaxy A36

De Galaxy A36 is honderd euro voordeliger en beschikt net als de A56 over een 6,7-inch OLED-scherm met een resolutie van 2340×1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Snapdragon 6 Gen 3-processor met 6GB, 8GB of 12GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. Ook de Galaxy A36 heeft een 5000mAh (45W) accu, een 12MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera. De rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 5MP macrolens.

Gebruikers krijgen zes OS-updates en zes jaar lang beveiligingsupdates. Je kunt de Galaxy A36 deze maand bestellen voor een vanafprijs van 380 euro.

Samsung Galaxy A26

Voor mensen met een nog kleiner budget heeft Samsung de Galaxy A26 aangekondigd. De Galaxy A26 heeft hetzelfde scherm als de andere twee smartphones en beschikt verder over een Exynos 1380-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 25W laden, een 13MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens. De smartphone is 7,7mm dun en is deze maand verkrijgbaar voor een vanafprijs van 300 euro.