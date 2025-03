Xiaomi 15 Ultra Met Enorme Camera Aangekondigd

Xiaomi heeft deze week de Xiaomi 15 Ultra aangekondigd. De nieuwe high-end smartphone van de fabrikant beschikt onder andere over een 200MP telelens en een grote 6000 mAh accu. De smartphone verschijnt eerst alleen in China op de markt, maar we verwachten later ook een Europese introductie.

Xiaomi heeft de Xiaomi 15 Ultra nog niet voor de Europese markt aangekondigd, maar dankzij de Chinese introductie kunnen wij alvast alle details met jullie delen. De Xiaomi 15 Ultra is een echte vlaggenschip-smartphone, waarbij vooral veel aandacht is besteed aan de camera-module. Deze grote ronde module bestaat uit vier lenzen, namelijk een 50MP Sony LYT-900 hoofdlens, een 50MP groothoeklens, een 50MP telelens met 3x optische zoom en een 200MP 100mm Samsung HP9 telelens met 4,3x optische zoom. Voorop vinden we een 32MP selfie-camera.

De Xiaomi 15 Ultra beschikt verder over een 6,73-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 3200 x 1440 pixes en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Elite-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte en een 6000mAh accu met ondersteuning voor 90W bekabeld laden en 80W draadloos laden. De smartphone verschijnt op de markt in de kleuren zwart en wit. De zwarte uitvoering is aan de achterzijde voorzien van een textuur die voor extra grip moet zorgen.

Xiaomi belooft vier OS-updates en zes jaar lang beveiligingsupdates. In China kost de Xiaomi 15 Ultra omgerekend iets meer dan 850 euro, maar bij een Europese lancering zal de adviesprijs een stuk hoger uitvallen.