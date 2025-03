“Motorola Razr 60 Ultra Kan Met 68W Snelladen”

Er is nieuwe informatie opgedoken over de aankomende Motorola Razr 60 Ultra. Volgens de geruchten kan de nieuwe smartphone sneller opladen dan zijn voorganger. Ook andere specificaties van de Razr 60 Ultra zijn al uitgelekt.

Op de Chinese certificatiewebsite C3 is een nieuwe smartphone opgedoken met modelnummer XT2551-3. Het lijkt te gaan om de Razr 60 Ultra, waardoor we nu wat meer informatie te weten zijn gekomen over de vouwbare smartphone van Motorola. Afgaande op de documenten krijgt de Razr 60 Ultra ondersteuning voor een 68W snellader. De huidige Razr 50 Ultra heeft ondersteuning voor maximaal 45W snelladen, maar opvallend genoeg leverde Motorola al wel een 68W snellader in de doos.

Naar verwachting krijgt de Motorola Razr 60 Ultra verder een Snapdragon 8 Elite-processor met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Ook beschikt de smartphone over een 4000 mAh accu, een dubbele rear-camera en een vingerafdrukscanner aan de zijkant. Het is nog onduidelijk wanneer Motorola de Razr 60 Ultra officieel zal introduceren.

via [AW]