Unboxing Video Van Google Pixel 9a Nu Al Online

Google heeft de Pixel 9a nog niet officieel aangekondigd, maar op het internet is nu al een unboxing video van de smartphone opgedoken. YouTuber Sahil Karoul, die de unboxing video heeft gemaakt, heeft ook de nodige specificaties gedeeld.

Uit recente lekken kunnen we opmaken dat de officiële introductie van de Google Pixel 9a nu wel heel dichtbij is. Een YouTuber heeft namelijk de onderstaande unboxing video gedeeld, waarin we niet alleen het uiterlijk van de smartphone zien, maar ook de belangrijkste specificaties. Zo weten we dat de smartphone een 6,3-inch scherm en een Tensor G4-processor krijgt én hoe de camera functioneert.

Achterop zien we een zeer kleine pilvormige camera-module met daarin twee lenzen. Deze camera steekt veel minder ver uit de behuizing dan die van recente Pixel-smartphones, waardoor de Pixel 9a een plattere afwerking heeft. Volgens de YouTuber doet de optische beeldstabilisatie van deze camera het zeer goed. Verder valt op dat de Pixel 9a duidelijk dikkere schermranden heeft dan de reguliere Pixel 9-toestellen.

De website AndroidPolice claimt dat de officiële introductie van de Google Pixel 9a morgen 19 maart zal plaatsvinden. Na de introductie zullen wij alle details met jullie delen.

via [AW]