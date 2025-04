“Samsung Werkt Aan Vouwbare Smartphone Met Drie Scharnieren”

Er zijn vouwbare smartphones beschikbaar met zowel één als twee scharnieren, maar Samsung werkt mogelijk aan een smartphone met maar liefst drie scharnieren. Het formaat van het apparaat is ideaal voor het kijken van films.

De Samsung Galaxy Z Fold-serie heeft een enkele scharnier en de Huawei Mate XT heeft twee scharnieren. GizmoChina heeft echter patenten gevonden waaruit blijkt dat Samsung mogelijk plannen heeft voor een smartphone met drie scharnieren. Opengevouwen is dit toestel nog breder dan bijvoorbeeld de Galaxy Tab S10. Dit formaat is ideaal om op de multitasken of voor het kijken van films zonder zwarte balken aan de zijkanten.

Details van het patent tonen dat het vouwbare scherm dichtgevouwen volledig aan de binnenkant zit en dus goed beschermd is.

Of Samsung ook daadwerkelijk een smartphone met drie scharnieren op de markt brengt blijft nog gissen, want niet alle aangevraagde patenten worden uiteindelijk ook werkelijkheid. Als Samsung het apparaat wel op de markt wil brengen moeten we waarschijnlijk nog minstens een aantal jaren wachten.

via [androidplanet]