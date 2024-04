Samsung Live Translate Krijgt Dit Jaar Ondersteuning Voor Nederlands

Samsung heeft drie nieuwe talen toegevoegd aan de nieuwe AI-functie Live Translate. Nederlands ontbreekt nog, maar Samsung heeft bekendgemaakt dat Live Translate eind dit jaar ook beschikbaar komt in het Nederlands.

Tegelijk met de lancering van de Galaxy S24-serie introduceerde Samsung ook Galaxy AI. Galaxy AI is een software-pakket bestaande uit een hoop slimme functies die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie. Samsung Live Translate is één van deze Galaxy AI-functies en maakt het mogelijk om tijdens een telefoongesprek de spraak van beide partijen live te vertalen. Door de spraak om te zetten in een andere taal kunnen beiden het gesprek goed verstaan. Ook kan de live vertaler gesprekken in een gesplitst scherm vertalen naar tekst, zodat je het gesprek tijdens het telefoneren of op een later tijdstip kunt teruglezen.

Samsung heeft nu de talen Arabisch, Indonesisch en Russisch toegevoegd aan Live Translate. In het voorjaar zullen de talen Australisch Engels, Kantonees en Canadees Frans worden toegevoegd. Aan het einde van het jaar moet Live Translate beschikbaar zijn in de talen Nederlands, Zweeds, Roemeens en Turks.

